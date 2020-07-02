Комаровский рассказал, как должны работать школы с 1 сентября: за партой по одному и на воздухе

Доктор Комаровский рассказал украинским родителям, как будет происходить учебный процесс в школах с 1 сентября. По словам украинского врача, дети должны сидеть за партами по одному и на переменах максимально соблюдать дистанцию.

"На сегодняшний день мы все должны готовиться к тому, что 1 сентября дети идут в школу. Поэтому сейчас надо думать о том, в какие школы дети идут. В школах должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а 15, например. За партой дети должны сидеть по одному. А вот на переменах, когда они носятся… их надо максимально выгонять на свежий воздух", – сказал Комаровский в эфире канала "Украина 24"

По словам медика, лучше проводить уроки на открытом воздухе. Так делают в других странах.

"Нам сейчас надо думать, как мы изменим количество детей в классах, как мы обеспечим школы достаточным количеством медсестер, как мы проконтролируем воздухообмен в классах, как мы наладим там систему вентиляции, как мы проконтролируем в классах температуру и влажность воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание. И мы должны сделать все, чтобы в школе все, что может происходить на свежем воздухе, происходило на свежем воздухе. И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму", – сказал врач.

Также Комаровский отметил, что те дети, которые не хотят идти в школы – должны получить возможность получать дистанционное образование в домашних условиях.

Как мы ранее писали, в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению.