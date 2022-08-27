Комаровский рассказал, как действовать при угрозе радиации

Что делать при радиации

Доктор считает, что украинцы должны следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и в случае радиационной опасности принимать йодид калия.

Йодид калия - это соль, очень похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продается в виде таблеток. Он не может уберечь людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Если его принимать вовремя и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, что снизит риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Почему йод не нужен людям, старше 40 лет

Также Комаровский отметил, что людям после 40 лет принимать йодид калия не нужно.

"Я считаю, что определенная логика в этом есть. Людям, старше 40 лет принимать йод не нужно. У этих людей обмен веществ протекает менее активно, чем у детей", - сказал врач.