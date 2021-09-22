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Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами: инструкция "выживания"

Автор: Тетяна Самарук

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский решил обратить внимание на сезонную проблему. В частности, он рассказал о первых шагах помощи при отравлении ребенка грибами.

Как оказать первую помощь при отравлении рассказал врач в своем Instagram.

По его словам, при подозрении на отравление грибами необходимо немедленно обратиться к врачу. В такой ситуации самолечение противопоказано. Ведь если пытаться сделать что-то самостоятельно, без помощи врача, то можно потерять много времени.

Что нужно сделать, пока ждете врача:

  • Дайте ребенку активированный уголь в дозе 1г / кг;
  • Поит ребенка обильно и активно. Температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела ребенка. В качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации;
  • Ничем ребенка не кормите.

Что делать при отравлении грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Признаки отравления грибами

Симптомы отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после потребления, так и в течение нескольких дней, среди них:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов нужно немедленно вызвать врача.

Ранее мы публиковали советы, которые помогут не отравиться грибами.

Также мы писали, как не перепутать обычные грибы с ядовитыми и что делать, если отравились.

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Комаровский