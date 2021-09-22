Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами: инструкция "выживания"

По его словам, при подозрении на отравление грибами необходимо немедленно обратиться к врачу. В такой ситуации самолечение противопоказано. Ведь если пытаться сделать что-то самостоятельно, без помощи врача, то можно потерять много времени.

Что нужно сделать, пока ждете врача:

Дайте ребенку активированный уголь в дозе 1г / кг;

Поит ребенка обильно и активно. Температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела ребенка. В качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации;

Ничем ребенка не кормите.

Что делать при отравлении грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Признаки отравления грибами

Симптомы отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после потребления, так и в течение нескольких дней, среди них:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов нужно немедленно вызвать врача.