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Комаровский рассказал, что действительно должно быть в школьных классах для здоровья детей

Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что необходимо для школьных классов, чтобы дети в них не садили свое здоровье. Педиатр призвал обращать особое внимание на воздух в помещениях учебных заведений, которым дышат ученики.

Об этом ведущий, заслуженный врач Украины высказался на своем канале в YouTube.

"Главная трагедия наших классов, наших школ состоит в том, что 30 человек (находятся) в замкнутом, плохо вентилируемом пространстве", - отметил Комаровский.

В этом контексте доктор указал на проблему, когда педагоги просто не хотят проветривать классы, часто из-за боязни простудиться.

"Потому что большинство учителей - это обычные наши женщины, с нашей печальной ментальностью. Которые сквозняка боятся, эти женщины, больше всех вирусов и микробов на свете", - сетует педиатр.

По мнению Комаровского, в школьных классных комнатах нужны термометр, гидрометр, датчик уровня углекислого газа CO2, который бы управлял производительностью вентилятора или сигнализировал о необходимости проведения.

"Поэтому главный признак хорошего класса, это: термометр и гидрометр на стенке - раз. Родители скинулись на прибор, который называется датчик углекислоты. Этот датчик, если загорелся красным цветом, это значит что в комнате нет нормальной вентиляции, и надо немедленно прекратить урок, и выгнать детей, проветрить помещение", - рассказал доктор.

Видео: доктор Комаровский назвал вещи, необходимые в школьных классах, чтобы дети были здоровы

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, является ли тяга к сладкому симптомом какой-то болезни.

Добавим также, перед этим доктор Комаровский рассказал, какой штамм коронавируса сейчас больше всего угрожает украинцам.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский