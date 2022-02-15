Комаровский рассказал, что делать если закладывает уши при посадке самолета и как уменьшить боль

Известный украинский педиатр рассказал, что уши закладывает во время посадки самолета из-за перепада давления. В это время у человека перекрывается слуховая труба, которая находится между полостью уха и носа.

Благодаря слуховой трубе воздух с равной силой давит на барабанную перепонку со стороны носа и со стороны уха. Именно поэтому барабанная перепонка может колебаться.

Что делать в таком случае

Комаровский говорит, что если уши закладывает умеренно, то в этом ничего страшного нет. При этом можно совершать часто глотательные движения. Можно использовать сосательные конфетки, но главное при этом часто делать глотательные движения.

Если вы путешествуете с грудничками, то во время посадки самолета ребенка желательно приложить к груди, или дать ему попить водички.

Если уши болят очень сильно

Если же вы испытываете реальные проблемы и у вас очень сильно болят уши, то перед посадкой самолета надо использовать сосудосуживающие капли. Таким образом будет предотвращаться спазм слуховой трубы.

Евгений Комаровский объяснил, что делать если при посадке самолета закладывает уши