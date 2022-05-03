Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если вас принудительно эвакуируют в Россию с временно оккупированных территорий. Сейчас не для кого не секрет, что такие случаи участились и люди в панике не знают, что делать. Российские оккупанты насильно вывозят украинцев на территорию РФ.
Об алгоритме действий в случае депортации заслуженный педиатр написал в своем Instagram.
Чтобы вернуться домой - на родину можно обращаться в общественное объединение, которое занимается помощью беженцам и мигрантам +7 968 91898 65.
Как мы ранее писали, оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ 5 тысяч детей.
Напомним, что также сообщается, что оккупанты депортировали почти 40 тысяч мариупольцев.
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