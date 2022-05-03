Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если вас принудительно эвакуируют в Россию с временно оккупированных территорий. Сейчас не для кого не секрет, что такие случаи участились и люди в панике не знают, что делать. Российские оккупанты насильно вывозят украинцев на территорию РФ.

Об алгоритме действий в случае депортации заслуженный педиатр написал в своем Instagram.