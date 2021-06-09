Комаровский рассказал о "черной плесени" и есть ли основания для паники

Доктор Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как "черная плесень" или "черный грибок", который в Индии стал серьезной угрозой. Известный педиатр и телеведущий объяснил, есть ли повод бояться украинцам этой болезни, как и при каких обстоятельствах можно заразиться.
Об этом Комаровский рассказал в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Также врач отметил, что мукормикоз - это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, и принимать антигрибковые антибиотики (довольно дорогие) длительным курсом.
В царстве грибов есть отдельный отдел - зигомицеты, у которых в свою очередь есть особый порядок, который называется мукоровые грибы (мукоромицеты). Это грибы, которые образуют плесень.
Споры этой плесени могут контактировать с кожей, со слизистыми оболочками, их можно вдохнуть, рассказал Комаровский. И в некоторых ситуациях эти споры могут вызвать болезнь, которая называется мукормикоз. Ее в народе называют "черная плесень" или "черный грибок".
"Тем не менее каждый его видел, когда видел заплесневелый хлеб, или черные элементы плесени на стенах. Это все - мукоровые грибы", - отметил врач.
Для заражения необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным их которых является состояние иммунной системы.
"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", - говорит Комаровский.
Доктор также назвал случаи, при которых происходит угнетение иммунной системы:
"Не удивительно, что тогда, когда кортикостероиды, прежде всего Дексаметазон, стали жраться людьми, и назначаться врачами направо и налево, прежде всего без всяких показаний, просто для того, чтобы снять с себя ответственность... На амбулаторном лечении, когда ни о каком цитокиновом шторме не может быть и речи, когда нет никакого дефицита кислорода в организме... Тем не менее упорно назначается Дексаметазон, причем в больших дозах и надолго. Так вот в таком состоянии на фоне угнетения иммунной системы может быть, что наша система перестанет распознавать эти самые грибки, и уметь с ними бороться", - рассказал Комаровский.
Но одного угнетения иммунной системы на самом деле мало, и для заражения необходимы еще некие факторы, подчеркивает доктор. По его словам, прежде всего тут важна ситуация, при которой нарушена микроциркуляция в коже и слизистой оболочке.
Одним из наиболее опасных состояний является сахарный диабет 2 типа (связан с ожирением), который не контролируется.
"То есть когда коронавирус + Дексаметазон + сахарный диабет 2 типа - тогда возможно развитие болезни", - сказал Комаровский.
Комаровский резюмировал, что многие вышеуказанные факторы наложились друг на друга в Индии, что и стало причиной всплеска заболевания. При этом в большинстве других стран мира, в том числе в Украине, нет такого опасного сочетания факторов, и "особых оснований для паники нет".
Видео: Комаровский рассказал о "черной плесени", и есть ли причины для паники
Ранее сообщалось, что Комаровский рассказал о новом главном способе заражения COVID-19, при котором маска не поможет.