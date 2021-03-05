Комаровский рассказал, может ли человек с антителами от прививки быть переносчиком COVID-19

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос, о том может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком COVID-19. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.
Об этом Комаровский заявил на своем сайте.
"И это чуть ли не главный вопрос, на который надо получить ответ в ходе заключительных испытаний вакцин от коронавируса: могут ли вакцинированные быть носителями инфекции", - отметил эксперт.
По его словам, это необходимо ученым выяснить в ходе третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая сейчас проходит на миллионах людей во всем мире.
"Осталось совсем немного подождать", - добавил Евгений Комаровский.
Напомним, Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса. По его словам, вакцина от COVID-19 не может приносить вред человеческому организму, больше чем сам вирус.
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