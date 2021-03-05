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Комаровский рассказал, может ли человек с антителами от прививки быть переносчиком COVID-19

Автор: Styler

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос, о том может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком COVID-19. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.

Об этом Комаровский заявил на своем сайте.

"И это чуть ли не главный вопрос, на который надо получить ответ в ходе заключительных испытаний вакцин от коронавируса: могут ли вакцинированные быть носителями инфекции", - отметил эксперт.

По его словам, это необходимо ученым выяснить в ходе третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая сейчас проходит на миллионах людей во всем мире.

"Осталось совсем немного подождать", - добавил Евгений Комаровский.

Напомним, Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса. По его словам, вакцина от COVID-19 не может приносить вред человеческому организму, больше чем сам вирус.

Мы также писали о том, что на Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица. При этом муж 30-летней женщины, родившей ребенка, обвиняет в случившимся медиков.

После кесарево сечения женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а через неделю она покинула этот мир. У женщины остался муж и двое детей.

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Новости Украины Евгений Комаровскийвакцина от коронавируса
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