Комаровский рассказал, что будет, если пить холодное при ОРВИ

Ни для кого не секрет, что зима - это сезон ОРВИ. Многие люди думают, как же уберечься, и что ограничить, если все-таки заболел. Стоит ли пить напитки из холодильника, если болезнь уложила в постель?

Один из почитателей медика задался вопросом, который интересует многих.



"Здравствуйте, доктор. Вот назрел вопрос. Стараемся всей семьей закаливать горло: пьем воду и напитки из холодильника. Но как быть во время ОРВИ? Можно ли продолжать пить холодное или стоит подогревать хотя бы до комнатной температуры?" - спросил подписчик.

Медик ответил, что пить холодное во время ОРВИ не только не вредно, но и полезно. Дело в том, что холод положительно влияет на миндалины.

"Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ - это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято", - объяснил Евгений Олегович.

Врач добавил, что, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.