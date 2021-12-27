Комаровский рассказал, что будет, если пить холодное при ОРВИ
Ни для кого не секрет, что зима - это сезон ОРВИ. Многие люди думают, как же уберечься, и что ограничить, если все-таки заболел. Стоит ли пить напитки из холодильника, если болезнь уложила в постель?
На этот вопрос дал ответ в своем Instagram заслуженный врач Украины Евгений Комаровский.
Один из почитателей медика задался вопросом, который интересует многих.
"Здравствуйте, доктор. Вот назрел вопрос. Стараемся всей семьей закаливать горло: пьем воду и напитки из холодильника. Но как быть во время ОРВИ? Можно ли продолжать пить холодное или стоит подогревать хотя бы до комнатной температуры?" - спросил подписчик.
Медик ответил, что пить холодное во время ОРВИ не только не вредно, но и полезно. Дело в том, что холод положительно влияет на миндалины.
"Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ - это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято", - объяснил Евгений Олегович.
Врач добавил, что, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.
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