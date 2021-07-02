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Комаровский раскрыл всю правду о штамме "Дельта": суперзаразен с новыми симптомами

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал украинцам все, что нужно знать о новом штамме коронавируса "Дельта".

Всю информацию медик озвучил на своем YouTube-канале.

Самое главное, что нужно знать - это то, что "Дельта" очень заразен. По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.

"Для "Дельты" хватит 100 частиц вируса", - сказал Комаровский.

Симптомы штамма "Дельта"

  • Очень часто возникает головная боль
  • Выраженная боль в горле.
  • Выраженный насморк
  • Боли в животе и диарея

Тяжесть нового штамма

По тяжести течения вируса данные разные, отметил Комаровский.

"На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" варианта от попадания в реанимацию. То есть тяжелая форма маловероятна", - рассказал заслуженный украинский педиатр.

Комаровский отметил, что противостоять новому штамму можно с помощью вакцинации, масок и вентиляции помещений, а также общению на свежем воздухе.

"Прошу вас, прививайтесь и откажитесь от поездок туда, где есть новый штамм", - резюмировал врач.

Как мы ранее сообщали, доктор Комаровский назвал лишний вес у человека дополнительным фактором для тяжелого течения коронавируса.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский дал понятное объяснение о том, что такое цитокиновый шторм и почему он убивает организм.

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Комаровский