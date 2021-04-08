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Комаровский раскрыл правду про одну из "групп риска" коронавируса

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, относятся ли люди с хронической аллергией к группе риска COVID-19. К педиатру обратился человек, назвавший себя "аллергиком с многолетним стажем", который, к тому же, принимает постоянно гормональные препараты.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram

"Скажите, является ли хроническая аллергия фактором риска при заболевании ковидом19? Может, нам нужно что-то особенное принимать, беречься больше?" - интересуется подписчик Комаровского.

Педиатр дал точный ответ, пояснив, что аллергики не являются более уязвимыми к коронавирусу. Поэтому никаких особых рекомендаций для них не существует. Беречься нужно всем, ведь имеет значение не только состояние организма, но и доза полученного вируса при контакте с инфицированным человеком.

"В принципе на сегодня пока нет убедительных работ о том, что даже тяжелые аллергические заболевания, в частности бронхиальная астма, предрасполагают к тяжелому течению коронавирусной инфекции", - пишет педиатр.

Однако нюансы все же есть. Если человек с сильной аллергией попадет в стационар, там он может получить разные препараты, которые могут вызвать ряд проблем помимо коронавирусной инфекции.

"Но в целом нет данных о том, что люди с аллергией, принимающие такие препараты, болеют тяжелее других", - резюмировал Комаровский.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как понять, что ребенку не хватает жидкости в организме.

Также знаменитый педиатр назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии.

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Новости Украины Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский
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