Комаровский предупредил о неправильном купании ребенка, которое грозит отравлением

Комаровский говорит, что экономия из-за повышения тарифов и переход на дровяное отопление может привести к трем проблемам. Первая - уничтожение деревьев, вторая - пожары, и третья, самая опасная - отравление угарным газом.

Такие новости все чаще появляются в СМИ, говорит Комаровский.

Риск отравиться угарным газом возникает, когда люди закрывают дымоходы, чтобы сэкономить еще несгоревшие дрова. Кроме того, система вентиляции в доме часто заставляет желать лучшего.

Чтобы избежать трагедии, Комаровский рекомендует использовать датчики угарного газа. Но важно вовремя менять батарейки в таких устройствах. Врач порекомендовал обратить внимание на более современные устройства, которые совмещают в себе датчик дыма, угарного газа, и даже меряет температуру.

Комаровский вспомнил и о "садистской традиции", которая пришла к нам из советских времен - купание маленьких детей в закупоренном помещении.

"Когда на кухне все закрыли, поставили ванночку, включили газовые конфорки, чтоб там натопить. После чего начинают купать ребенка... Когда в отсутствие вентиляции, вы зажгли четыре конфорки, то там сумасшедшая концентрация угарного газа. Дети, чем младше, тем это актуальнее, чувствительны даже к минимальному количеству угарного газа. Вы ребенка покупали, после чего он всю ночь орет из-за отравления угарным газом", - заявляет педиатр.

Комаровский рассказал об опасности угарного газа