Комаровский предупредил о мошенниках, продающих "лекарства" от грибка ногтей

Доктор Комаровский предупредил о шарлатанах, которые от его имени рекламируют "лекарства от грибка", а также рассказал, как можно вылечить грибок.

В своем YouTube врач рассказал, что такое грибок, и как понять, что вам "впаривают" пустышку.

Комаровский предупредил, что никакого отношения он не имеет к этим шарлатанам и тем более - лекарствам. Он напомнил, что доверять следует лишь доказательной медицине, а не всплывающей рекламе в интернете.

Что такое онихомикоз или микоз ногтей

Грибок ногтей - поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур. Эта болезнь есть у 10% всего населения.

У мужчин болезнь встречается в 1,5 раза чаще, но к врачу они идут в два раза реже. Чаще болеют пожилые люди, а дети - очень редко. Ногти на ногах поражаются в 10 раз чаще, чем на руках.

Одна из главных проблем при лечении - поздняя обращаемость. Так как люди надеются, что само пройдет и занимаются самолечением.

Откуда "оно" берется?

Для этого нужен прямой контакт с больным человеком: через рукопожатие, общую обувь, полотенце, одежду, плохо обработанный пол в бане (спортзале, бассейне и т. д.), маникюр.

Таким образом часто грибком заражаются в местах общего пользования или в семье, когда один человек инфицирует других.

Заражению способствует и ряд факторов: трещины на коже, потливость, потертости на ногах. А также имеющиеся болезни. К примеру, те которые нарушают микроциркуляцию, кровообращение. Это диабет, ожирение, гипотиреоз, сосудистые заболевания, варикоз, любые иммунные нарушения, прием некоторых препаратов, что снижает иммунитет, прием антибиотиков.

Вероятность онихомикоза способствует также пожилой возраст. Это не только из-за худшего кровообращения, но и из-за невозможности провести тщательную гигиену.

Именно гигиеною объясняется, что на ногах грибок бывает чаще. Ведь руки чаще мы моем, дезинфицируем, руки можно всегда вытереть, а ногти постричь проще.

Онихомикоз провоцирует три вида грибов

Самый распространенный (90%) - грибы дерматофиты. На 10% приходится другие, в том числе и известная многим кандида.

Симптомами будут:

изменение цвета ногтевой пластины - она может стать желтой, бурой, иногда черной,

может быть отделение ногтевой пластины от ложа,

утолщение, размягчение, утоньшение, вогнутость, деформация,

вокруг ногтя может быть воспаление ткани.

Однако 100% нельзя сказать, какой гриб вызвал онихомикоз.

По словам медика, колония грибов, поражающая ногтевую пластину, растет в сторону матрикса - в основу ногтя. При этом ноготь тоже растет. И тут уже важно, кто кого опередит - ноготь или колония грибов. То есть грибок может и не прижиться.

Именно поэтому у детей грибка практически не бывает никогда. Так как ногти у них растут быстро.

Как вылечить грибок

Лечение может быть местным (обрабатывается только ноготь) и системным (препараты принимаются внутрь).

Главным и единственным плюсом местного лечения является отсутствие побочных эффектов. При этом такое лечение малоэффективно, и может помочь лишь когда ногтевая пластина повреждена только поверхностно и к врачу обратились рано.

Но в 90% нужна системная терапия. Прежде всего нужно максимально удалить пораженный участок ногтя. Это делается часто под наркозом.

Комаровский говорит, что наименее эффективен при лечении лак. А вот мази и кремы лучше проникают и действуют.

Доктор советует обратиться за помощью к специалистам. Но если такой возможности нет, есть схема лечения.

Местное лечение. Самые лучшие препараты - нафтифин и циклопирокс. Также есть аморолфин и эфиконазол. Длительность местного лечения - 3-6 месяцев, но может быть и год.

Системное лечение. Самый эффективный - тербинафин (ламизил - самое известное его торговое название). Итроканозол, флуконазол - другие препараты для лечения грибка. Лечение - 6 недель для рук, и минимум 3-6 месяцев для ног.

Важно изучать инструкции, ведь у препаратов есть противопоказания.