Комаровський пояснив, що таке DASH-дієта, про яку так багато розмов

Навіщо потрібна DASH-дієта

Лікар звернув увагу, що проблема підвищеного артеріального тиску є дуже актуальною, і закликав контролювати АТ, своєчасно звертатися до лікарів, лікувати: "це необхідно для того, щоб уникнути інфарктів, інсультів тощо".

Позаяк і в профілактиці, і в лікуванні підвищеного артеріального тиску величезну роль відіграють наші харчові звички, Комаровський дав оцінку DASH-дієті (Dietary Approaches to Stop Hypertension) - особливим правилам харчування, в яких "немає нічого унікального і незвичайного, просто вони багато в чому суперечать нашим традиціям".

Лікар вищої категорії звернув увагу, що вона, на думку медиків та дієтологів у всьому світі, стійко посідає лідируюче місце у списку найкращих дієт для здоров'я серця та судин.

Ефект такої дієти

Комаровський додав, що така дієта "здатна реально, за кілька тижнів змінити вашу ситуацію з підвищеним АТ".

"У чому головна особливість DASH-дієти? Вона полягає в тому, що механізм підвищення артеріального тиску багато в чому пов'язаний із надмірним споживанням натрію, тобто звичайної кухонної солі. І давним-давно доведено, що поширеність гіпертонічної хвороби в тому чи іншому суспільстві багато в чому визначається традиціями користування певною їжею - солити її, чи не солити", - розповів він.

Саме кількість солі у раціоні однозначно впливає на рівень артеріального тиску. І чи не головною рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я є зменшення кількості солі, додав лікар.

Є такі різновиди DASH-дієти

Класична: без шкоди здоров'ю можна отримувати щодня 2300 мг (2,3 грама), тобто приблизно чайна ложка солі.

Посилена: 1500 мг солі щодня.

Комаровський зазначив, що в Україні немає даних, скільки в середньому людина вживає солі на день, але "у наших традиціях - набагато більше".

"Одне класичне застілля з рибкою та пивом, і ви отримали солі більше на пів року вперед", - пояснює лікар.

Головна філософія DASH-дієти: добре та погано

"Вона полягає в тому, що немає нічого того, чого категорично не можна. А якщо є, то його можна лише трохи. Якщо не можна, але дуже-дуже хочеться - то можна, але трошки", - каже Комаровський.

Тому він закликав просто розуміти, що в раціоні добре, а що погано.

Добре це:

овочі, фрукти, цільно зернові продукти, знежирена чи не жирна молочка, риба, птиця, бобові, горіхи, олія.

Що бажано обмежувати:

продукти з високим вмістом жирів (жирне м'ясо, жирна молочка, тропічні олії), обмежувати цукромісткі напої та солодощі.

"Якщо слідувати DASH-дієті, то ви вибираєте продукти, які мають низький вміст насичених трансжирів, але при цьому багаті калієм, кальцієм, магнієм, клітковиною та білком, і мають низький вміст натрію", - розповів Комаровський.

Що конкретно включає DASH-дієта