Комаровський пояснив, як не захворіти на головні "осінні хворі"

Міжсезоння у багатьох людей супроводжується хронічними та "сезонними" захворюваннями. Це застуда та ГРВІ, грип, захворювання сечостатевої та дихальної системи, загострення хронічних хвороб суглобів, виразка шлунка, сезонна алергія.
Доктор Комаровський у своєму журналі розповів, що треба робити, щоб восени залишатися здоровими.
Для того, щоб насолоджуватися осінню, а не хворіти, головне – це профілактика. Для цього потрібно зміцнювати імунітет - займатися фізкультурою, якомога більше гуляти, застосовувати контрастні процедури загартовування, тренувати горло дозованим впливом холоду. Також дуже важливо робити щеплення від грипу, пневмокока, коронавірусу.
Одяг та взуття має бути у вас за погодою, щоб не переохолодитись. Слідкуйте за прогнозом погоди, а щоб не промокнути під холодним осіннім дощем, придбайте дощовик та гумові чоботи.
Людям з хронічними захворюваннями варто трохи уважніше ставитися до свого здоров'я.
Що ж робити, якщо ви все-таки захворіли на осінні хвороби?
Ларингіт
Це вірусна інфекція, що провокує запалення у гортані, де знаходяться голосові зв'язки. Симптоми ларингіту включають осиплий голос і грубий гавкаючий кашель. До цих ознак додається неприємне першіння в горлі та біль при ковтанні.
Як лікувати ларингіт?
Вам потрібно полоскання трав'яними відварами, рясне тепле пиття, яке не дратує горло, пюреподібна їжа.
Грип
Грип і гострі респіраторні інфекції зазвичай мають сезонний характер. Річ у тому, що температура повітря знижується, а опалення ще не ввімкнули. При виборі одягу на роботу або в школу ми частіше орієнтуємося на денне тепло, одягаємося не за погодою, забуваючи одягти куртку. Школярі, що тривалий час пробувши в невеликому сімейному колективі, щорічно стикаються з "оновленою" мікрофлорою цілої школи та підхоплюють інфекції один одного.
Яка профілактика ГРВІ:
Болі у суглобах
Хронічні захворювання суглобів також можуть загостритися в осінній період. Найчастіше це турбує людей у похилому віці: запальні та незапальні захворювання суглобів, артрити та артрози. Це відбувається через зміну атмосферного тиску та одночасного підвищення вологості повітря.
Яка профілактика болю у суглобах?
Спеціальна фізкультура, здорове харчування та вибір одягу та взуття за погодою. Зменшити ниючий біль у суглобах допомагає "місцеве" тепло, наприклад від шарфа з вовни, протизапальні пігулки та мазі.
Нагадаємо, що Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою.
А до цього Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя.