UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комаровський пояснив, як не захворіти на головні "осінні хворі"

Фото: Комаровський дав поради, як не захворіти восени (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Міжсезоння у багатьох людей супроводжується хронічними та "сезонними" захворюваннями. Це застуда та ГРВІ, грип, захворювання сечостатевої та дихальної системи, загострення хронічних хвороб суглобів, виразка шлунка, сезонна алергія.

Доктор Комаровський у своєму журналі розповів, що треба робити, щоб восени залишатися здоровими.

Профілактика – це головне

Для того, щоб насолоджуватися осінню, а не хворіти, головне – це профілактика. Для цього потрібно зміцнювати імунітет - займатися фізкультурою, якомога більше гуляти, застосовувати контрастні процедури загартовування, тренувати горло дозованим впливом холоду. Також дуже важливо робити щеплення від грипу, пневмокока, коронавірусу.

Одяг та взуття має бути у вас за погодою, щоб не переохолодитись. Слідкуйте за прогнозом погоди, а щоб не промокнути під холодним осіннім дощем, придбайте дощовик та гумові чоботи.

Людям з хронічними захворюваннями варто трохи уважніше ставитися до свого здоров'я.

Що ж робити, якщо ви все-таки захворіли на осінні хвороби?

Ларингіт

Це вірусна інфекція, що провокує запалення у гортані, де знаходяться голосові зв'язки. Симптоми ларингіту включають осиплий голос і грубий гавкаючий кашель. До цих ознак додається неприємне першіння в горлі та біль при ковтанні.

Як лікувати ларингіт?

Вам потрібно полоскання трав'яними відварами, рясне тепле пиття, яке не дратує горло, пюреподібна їжа.

Грип

Грип і гострі респіраторні інфекції зазвичай мають сезонний характер. Річ у тому, що температура повітря знижується, а опалення ще не ввімкнули. При виборі одягу на роботу або в школу ми частіше орієнтуємося на денне тепло, одягаємося не за погодою, забуваючи одягти куртку. Школярі, що тривалий час пробувши в невеликому сімейному колективі, щорічно стикаються з "оновленою" мікрофлорою цілої школи та підхоплюють інфекції один одного.

Яка профілактика ГРВІ:

  • Забезпечте організм вітамінами С та D, мікро- та макроелементами, достатньою кількістю білка.
  • Уникайте скупчення людей, а при захворюванні та в приміщенні носіть маску.
  • Мийте руки й прикривайте рота при чханні.
  • Промивайте ніс та горло сольовим розчином.
  • Пийте більше води чи відварів фруктів.

Болі у суглобах

Хронічні захворювання суглобів також можуть загостритися в осінній період. Найчастіше це турбує людей у похилому віці: запальні та незапальні захворювання суглобів, артрити та артрози. Це відбувається через зміну атмосферного тиску та одночасного підвищення вологості повітря.

Яка профілактика болю у суглобах?

Спеціальна фізкультура, здорове харчування та вибір одягу та взуття за погодою. Зменшити ниючий біль у суглобах допомагає "місцеве" тепло, наприклад від шарфа з вовни, протизапальні пігулки та мазі.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою.

А до цього Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский