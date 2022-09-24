Комаровський пояснив, як не захворіти на головні "осінні хворі"

Профілактика – це головне

Для того, щоб насолоджуватися осінню, а не хворіти, головне – це профілактика. Для цього потрібно зміцнювати імунітет - займатися фізкультурою, якомога більше гуляти, застосовувати контрастні процедури загартовування, тренувати горло дозованим впливом холоду. Також дуже важливо робити щеплення від грипу, пневмокока, коронавірусу.

Одяг та взуття має бути у вас за погодою, щоб не переохолодитись. Слідкуйте за прогнозом погоди, а щоб не промокнути під холодним осіннім дощем, придбайте дощовик та гумові чоботи.

Людям з хронічними захворюваннями варто трохи уважніше ставитися до свого здоров'я.

Що ж робити, якщо ви все-таки захворіли на осінні хвороби?

Ларингіт

Це вірусна інфекція, що провокує запалення у гортані, де знаходяться голосові зв'язки. Симптоми ларингіту включають осиплий голос і грубий гавкаючий кашель. До цих ознак додається неприємне першіння в горлі та біль при ковтанні.

Як лікувати ларингіт?

Вам потрібно полоскання трав'яними відварами, рясне тепле пиття, яке не дратує горло, пюреподібна їжа.

Грип

Грип і гострі респіраторні інфекції зазвичай мають сезонний характер. Річ у тому, що температура повітря знижується, а опалення ще не ввімкнули. При виборі одягу на роботу або в школу ми частіше орієнтуємося на денне тепло, одягаємося не за погодою, забуваючи одягти куртку. Школярі, що тривалий час пробувши в невеликому сімейному колективі, щорічно стикаються з "оновленою" мікрофлорою цілої школи та підхоплюють інфекції один одного.

Яка профілактика ГРВІ:

Забезпечте організм вітамінами С та D, мікро- та макроелементами, достатньою кількістю білка.

Уникайте скупчення людей, а при захворюванні та в приміщенні носіть маску.

Мийте руки й прикривайте рота при чханні.

Промивайте ніс та горло сольовим розчином.

Пийте більше води чи відварів фруктів.

Болі у суглобах

Хронічні захворювання суглобів також можуть загостритися в осінній період. Найчастіше це турбує людей у похилому віці: запальні та незапальні захворювання суглобів, артрити та артрози. Це відбувається через зміну атмосферного тиску та одночасного підвищення вологості повітря.

Яка профілактика болю у суглобах?

Спеціальна фізкультура, здорове харчування та вибір одягу та взуття за погодою. Зменшити ниючий біль у суглобах допомагає "місцеве" тепло, наприклад від шарфа з вовни, протизапальні пігулки та мазі.