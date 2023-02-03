Комаровський пояснив, як пов'язаний коронавірус та випадання волосся

Чому випадає волосся після коронавірусу

Лікар розповів, що з тих людей, хто потрапляє до стаціонару з коронавірусом, майже у кожного четвертого випадає волосся. Цікаво, що у жінок це трапляється частіше.

Проблема залишається актуальною навіть за кілька місяців після перенесеної інфекції.

"Є багато факторів, які можуть пошкоджувати волосся і зупиняти його ріст", - сказав лікар.

Комаровський пояснив, що зараз домінує коронавірус і він, безперечно, впливає на зростання волосся.

"Під дією вірусу зростання волосся зупинилося - це не означає, що волосся випаде завтра. Це може проявитися через 2-3 місяці", - зазначив лікар.

Це називається телогена алопеція. Найчастіше її викликає висока температура при вірусі.

"Також випадання волосся формує й емоційний стрес", - резюмував педіатр.

До речі, прийом багатьох ліків також може викликати випадання волосся, зокрема гормональні та антикоагулянти.