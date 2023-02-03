Комаровський пояснив, як пов'язаний коронавірус та випадання волосся

У 25% людей, які потрапили до стаціонару з коронавірусною інфекцією відбувається випадання волосся. Люди, які перехворіли, скаржаться, що втрачають волосся дуже сильно.
Як пов'язаний коронавірус та алопеція розповів відомий український педіатр Євген Комаровський у своєму новому відео на YouTube.
Лікар розповів, що з тих людей, хто потрапляє до стаціонару з коронавірусом, майже у кожного четвертого випадає волосся. Цікаво, що у жінок це трапляється частіше.
Проблема залишається актуальною навіть за кілька місяців після перенесеної інфекції.
"Є багато факторів, які можуть пошкоджувати волосся і зупиняти його ріст", - сказав лікар.
Комаровський пояснив, що зараз домінує коронавірус і він, безперечно, впливає на зростання волосся.
"Під дією вірусу зростання волосся зупинилося - це не означає, що волосся випаде завтра. Це може проявитися через 2-3 місяці", - зазначив лікар.
Це називається телогена алопеція. Найчастіше її викликає висока температура при вірусі.
"Також випадання волосся формує й емоційний стрес", - резюмував педіатр.
До речі, прийом багатьох ліків також може викликати випадання волосся, зокрема гормональні та антикоагулянти.
Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр.
Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.