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Комаровський пояснив, чому діти постійно кашляють: є дві причини

Фото: Комаровський розповів, чому діти кашляють (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дитина, яка кашляє - це постійне явище особливо у дитячих колективах. Відомий експерт, Євген Комаровський розповів, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію медика в Instagram.

Чому діти постійно кашляють

За словами медика, є лише дві причини кашлю. Перша, це недостатня вологість повітря, яким дитина дихає.

"Чим сухіше і тепліше, тим більший вплив повітря на слизові оболонки, вони пересихають, там утворюються грудочки слизу і дитина постійно кашляє", - пояснив лікар.

А друга причина - це масове захоплення батьків відхаркувальними засобами.

"Варто дитині кашлянути - мати мчить в аптеку купувати відхаркувальний засіб, їй її дають. А що вона робить? Збільшує кількість мокротиння", - повідомив медик.

 

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, чи викликають кісточки від фруктів апендицит.

Раніше Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів.

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кашельдітиДоктор Комаровский