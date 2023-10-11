Комаровський пояснив, чому діти постійно кашляють: є дві причини

Чому діти постійно кашляють

За словами медика, є лише дві причини кашлю. Перша, це недостатня вологість повітря, яким дитина дихає.

"Чим сухіше і тепліше, тим більший вплив повітря на слизові оболонки, вони пересихають, там утворюються грудочки слизу і дитина постійно кашляє", - пояснив лікар.

А друга причина - це масове захоплення батьків відхаркувальними засобами.

"Варто дитині кашлянути - мати мчить в аптеку купувати відхаркувальний засіб, їй її дають. А що вона робить? Збільшує кількість мокротиння", - повідомив медик.