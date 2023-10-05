Комаровський пояснив, чи викликають кісточки від фруктів апендицит

Комаровський раз і назавжди розставив крапки над "і" у питанні, чи може запалитися апендицит, якщо ковтати кісточки від фруктів.

Чи можуть кісточки від фруктів викликати апендицит?

Комаровський повідомив, що відповідь на це питання дана давно.

"Люди логічно розсудили, що якщо три місяці на рік, наприклад, серпень, вересень та жовтень, ми їмо виноград, а виноградні кісточки збільшують ризик апендициту, то з цього випливає, що в ці місяці має зростати захворюваність на апендицит. Але цього не відбувається! " - розповів лікар.

За словами лікаря, вже цієї статистики достатньо для того, щоб дійти висновку, що розповіді про те, що кісточки викликають апендицит - це міф і не більше.