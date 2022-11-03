Комаровський повідомив, як їсти менше солі: 4 головні ради

Надлишок солі в організмі призводить до гіпертонії, а це може закінчитися дуже плачевно. Як скоротити вживання солі в щоденному раціоні?
На це запитання відповів відомий український педіатр, якому довіряють усі, Євген Комаровський у своєму відео.
Купуйте натуральні продукти
Перше, що потрібно знати, купуйте необроблені продукти. Наприклад, свіже м'ясо, птицю, овочі.
"Продукти мають бути свіжими та натуральними", - підкреслив лікар.
Читайте та порівнюйте
Завжди читайте етикетку продукту із зазначенням складу. Дивіться там кількість натрію в продукті і вибирайте той продукт, де натрію менше.
Особлива обережність з приправами та соусами
"Коли у нас є конкретна спеція, наприклад, перець горошком чи кориця. Але дуже часто маємо справу із приправами, де вже додається сіль. Будьте обережні", - сказав Комаровський.
Дуже багато солі в кетчупах та соусах, нагадав медик.
Вибирайте правильну консервацію
Купуйте консервацію краще у власному соку, а краще робіть її самі.
Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів про корисний та небезпечний мед.
А раніше доктор Комаровський поставив крапку у питанні,чи можна гуляти під дощем .