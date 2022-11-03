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Комаровський повідомив, як їсти менше солі: 4 головні ради

Фото: Комаровський дав поради, як їсти менше солі (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Надлишок солі в організмі призводить до гіпертонії, а це може закінчитися дуже плачевно. Як скоротити вживання солі в щоденному раціоні?

На це запитання відповів відомий український педіатр, якому довіряють усі, Євген Комаровський у своєму відео.

Як їсти менше солі?

Купуйте натуральні продукти

Перше, що потрібно знати, купуйте необроблені продукти. Наприклад, свіже м'ясо, птицю, овочі.

"Продукти мають бути свіжими та натуральними", - підкреслив лікар.

Читайте та порівнюйте

Завжди читайте етикетку продукту із зазначенням складу. Дивіться там кількість натрію в продукті і вибирайте той продукт, де натрію менше.

Особлива обережність з приправами та соусами

"Коли у нас є конкретна спеція, наприклад, перець горошком чи кориця. Але дуже часто маємо справу із приправами, де вже додається сіль. Будьте обережні", - сказав Комаровський.

Дуже багато солі в кетчупах та соусах, нагадав медик.

Вибирайте правильну консервацію

Купуйте консервацію краще у власному соку, а краще робіть її самі.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів про корисний та небезпечний мед.

А раніше доктор Комаровський поставив крапку у питанні,чи можна гуляти під дощем .

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Доктор Комаровский