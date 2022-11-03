Комаровський повідомив, як їсти менше солі: 4 головні ради

Як їсти менше солі?

Купуйте натуральні продукти

Перше, що потрібно знати, купуйте необроблені продукти. Наприклад, свіже м'ясо, птицю, овочі.

"Продукти мають бути свіжими та натуральними", - підкреслив лікар.

Читайте та порівнюйте

Завжди читайте етикетку продукту із зазначенням складу. Дивіться там кількість натрію в продукті і вибирайте той продукт, де натрію менше.

Особлива обережність з приправами та соусами

"Коли у нас є конкретна спеція, наприклад, перець горошком чи кориця. Але дуже часто маємо справу із приправами, де вже додається сіль. Будьте обережні", - сказав Комаровський.

Дуже багато солі в кетчупах та соусах, нагадав медик.

Вибирайте правильну консервацію

Купуйте консервацію краще у власному соку, а краще робіть її самі.