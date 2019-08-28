Комаровский показал свои главные увлечения

Доктор Евгений Комаровский покинул Украину, чтобы порыбачить на популярном курорте Орави в Восточной Финляндии. Фотографией с отдыха педиатр поделился в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Комаровский стоит в лодке с фотоапаратом в руках.

"Здесь два моих главных увлечения в одной фотографии - и фото, и рыбалка", - написал доктор 28 августа.

Комаровский в Финляндии (фото: instagram.com/uakomar)

Пользователям сети понравился снимок доктора.

Хорошо там, просто аж завидно

Приклад, як треба насолоджуватись життям

Прекрасное фото! И вы замечательный человек!

Фотографировать на природе - сплошное удовольствие... Столько интересного… Прекрасного...

Талантливый человек талантлив во всем

Чудесный отпуск

Такой Великий и такой простой!

Ваши увлечения выдают ваши лучшие качества, спасибо, что вы есть!

Курорт Орави (фото: instagram.com/uakomar)

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Добавим, что Орави называют идиллической деревней. В этом населенном пункте живет всего около 100 людей. Расположенный он в 40 км к северо-западу от большого старого города Савонлинны, на берегу Суворовского канала.

Коттеджи курорта расположены в живописной бухте между двумя Национальными парками - Линнансаари и Коловеси. Тысячи людей едут сюда, чтобы порыбачить - эти места богаты щукой, окунем, озерными подвидами лосося и форели - и отдохнуть от городской суеты.

Орави (фото: worldfishing.ru)

Ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка.