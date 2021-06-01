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Комаровский показал бестолковость россиян: текст письма

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский показал текст письма, которое ему прислала российская поклонница. Ее всерьез обеспокоило, что украинский теледоктор пропал с экранов телевизоров. Девушка, да и ее близкие родственники обеспокоены, что врача взяли "в заложники бандеровцы" и "укрофашисты"

Об этом знаменитый украинский педиатр рассказал в своем Telegram.

"Здравствуйте, Евгений Олегович! Я понимаю, что моя просьба отвлечет Вас от более важных проблем, но прошу, нет, умоляю Вас помочь и найти нужные слова для моей бабушки!" - пишет обеспокоенная поклонница из Тверской области.

Бабушка девушки решила, что педиатра украли и не пускают в Россию, хотя он туда очень рвется.

"Дело в том, что при просмотре Вашего (уже не вспомню какого) интервью, она вдруг спросила: "А почему его перестали показывать по телевизору?" Наверняка, сказала она, его держат в заложниках, наверняка, он рвется в нашу прекрасную Россию всеми силами, а они не разрешают ему выехать из страны. "Господи, кто - они?" - спросила я. На что получила ответ: "Укрофашисты", - выразила беспокойство россиянка.

Девушка попросила написать ее бабушке хоть пару слов, чтобы та не волновалась за педиатра и его безопасность.

"Я не нашла что ответить. Евгений Олегович, умоляю, напишите пару строк, я ей все как есть передам! Потому что уже и сама начинаю волноваться за Вас. Хотя на видео Вы были бодры и как обычно жизнеутверждающи и ну совершенно не похожи на человека, которого держат в заложниках бандеровцы. В любом случае спасибо. С глубочайшим уважением к Вам и к Вашей деятельности. Н. (Россия, Тверская обл.)", - говорится в письме.

Ранее доктор Комаровский раскрыл правду про одну из "групп риска" коронавируса.

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Новости Украины Евгений Комаровский