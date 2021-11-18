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Комаровский ответил на популярный вопрос: нужно ли вакцинировать детей от COVID

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса детей - необходима. В этом уверен заслуженный педиатр Евгений Комаровский.

Свои аргументы он озвучил на официальном YouTube-канале.

Вакцинация детей нужна

Медик объяснил, почему имеет смысл прививать своих чад от коронавируса, несмотря на легкое течение болезни у большинства детей.

"Вакцинация детей - это весомый вклад в завершение пандемии, так как дети - это главный механизм в распространении вируса и инфекции", - считает врач.

Комаровский сожалеет, что в Украине сейчас нет правового инструмента, позволяющего прививать детей. (Судя по всему, Комаровский давал комментарий до разрешения в Украине прививать детей).

"Пока что нет официального разрешения прививать детей. На сегодняшний день именно вакцина Moderna разрешена у детей, начиная с 12-летнего возраста. А китайцы используют вакцины для детей с 3-летнего возраста", - рассказал специалист.

Минздрав разрешил вакцинировать детей в Украине

В Минздраве разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина будет для этого использоваться только одна - Pfizer, который утвержден в других странах для этой возрастной группы. Так, в Европе и США детей старше 12 лет прививают еще с лета.

Как мы ранее писали, Комаровский сообщил, можно ли прививаться от COVID при аллергии, диабете или высоком давлении.

Читайте также, Минздрав разрешил вакцинировать детей в Украине, но есть условие.

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Доктор Комаровский