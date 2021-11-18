Комаровский ответил на популярный вопрос: нужно ли вакцинировать детей от COVID

Вакцинация детей нужна

Медик объяснил, почему имеет смысл прививать своих чад от коронавируса, несмотря на легкое течение болезни у большинства детей.

"Вакцинация детей - это весомый вклад в завершение пандемии, так как дети - это главный механизм в распространении вируса и инфекции", - считает врач.

Комаровский сожалеет, что в Украине сейчас нет правового инструмента, позволяющего прививать детей. (Судя по всему, Комаровский давал комментарий до разрешения в Украине прививать детей).

"Пока что нет официального разрешения прививать детей. На сегодняшний день именно вакцина Moderna разрешена у детей, начиная с 12-летнего возраста. А китайцы используют вакцины для детей с 3-летнего возраста", - рассказал специалист.

Минздрав разрешил вакцинировать детей в Украине

В Минздраве разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина будет для этого использоваться только одна - Pfizer, который утвержден в других странах для этой возрастной группы. Так, в Европе и США детей старше 12 лет прививают еще с лета.