Комаровский ответил на популярные вопросы о масках и респираторах

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1319 человек, из которых 38 - скончались, 28 - выздоровели. Одна из главных рекомендаций медиков – это носить в общественных местах маски, или респираторы.

Доктор Комаровский ответил на популярные вопросы украинцев касательно медицинских масок и респираторов. Он отметил, что маска не может защитить человека от коронавируса, который летает в воздухе. Но маска нужна для того, чтобы человек сам не распространял инфекцию, через капли мокроты.

Комаровский также подчеркнул, что маску должен носить только больной человек, поскольку она значительно сокращает заражение здоровых людей. Почему же тогда правительства разных стран принуждает всех носить маски? Это делается из соображения, что каждый человек считается носителем вируса, и таким образом, если все будут ходить в масках, то вирус не будет распространятся.

При этом доктор также рассказал и о другой стороне медали. Когда человек долго носит маску, то она намокает, и человеку становится некомфортно, он ее все-время начинает поправлять, и потом своими руками берется за разные вещи и предметы, через которые также может быть заражение. Поэтому он советует не трогать лишний раз маску руками.

Комаровский рассказал о масках и респираторах (видео: YouTube)

Что касается респираторов, то на них всегда указан уровень защиты. К примеру респиратор FFP2 ничем не отличается от FFP3 внешне. Но разница у них есть в клапане. Респираторы плотно прилегают к лицу. При этом воздух, который вдыхается проходит через фильтр, а который выдыхается – просто сбрасывается.

Фильтры в респираторах бывают разные. Фильтр FFP2 фильтрует примерно 95% всей гадости в окружающем воздухе, фильтр FFP3 – почти 98%. При этом считается, что респиратор FFP2 нужен медработникам для защиты себя от потенциальной угрозы, а FFP3 нужен тем, кто контактирует с инфекционными больными.

Также Комаровский рассказал о многоразовых противовирусных масках с угольным фильтром, которые можно стирать. По словам эксперта, это все маркетинговый ход, и реально защитить от вируса может респиратор FFP3. Любые маски только помогают больному не заражать здоровых.

Хлопковые маски также помогают не распространять инфекцию, но защититься в ней от вируса невозможно. Также маски из Неопрена тоже не могут защитить вас от вирусов.

Доктор также объяснил, есть ли смысл надевать несколько масок, чтобы увеличить ее защиту. По словам Комаровкого, это не нужно делать, поскольку если через маску проходит воздух, то через нее пройдет и вирус.

Напомним, что Комаровский рассказал об очень эффективном дезинфекторе вместо мыла.