Комаровский ответил на один из популярных вопросов: опасно ли прививаться во временных центрах вакцинации

Заслуженный врач отметил, что это очень важный вопрос. Дело в том, что в последнее время в сети многие украинцы пишут, что это "немыслимо прививаться в торговом центре", например.

"Вакцинация не требует никакой фармакологической подготовки. Если кто-то из врачей вам сказал, что перед вакцинацией нужно попить какие-то таблеточки - то это шарлатан. Вакцинация не требует предварительных анализов, если у вас нет болезней. Если вы не болен - вас можно прививать без всяких предварительных условий", - сказал Комаровский.

Доктор отметил, что это не только его позиция, но и позиция Всемирной организации здравоохранения и всего мира.

Также Комаровский сообщил, что там где человеку делают прививку, должны быть возможности оказания ему первой помощи в случае возникновения острой аллергической препарации.

"Для этого нужен гормон дексаметазон и адреналин. Там, где людей прививают, эти препараты есть и врачи знают, какие препараты надо вводить", - отметил врач.

Комаровский добавил, что в таких центрах должна соблюдаться дистанция, толпы быть не должно.