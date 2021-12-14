Комаровский ответил на главный вопрос о лечении зубов детям: это безумие!

Наркоз - это не плохо

Медик еще раз напомнил, что седация (наркоз) - это мировая практика.

"Использование состояния общего наркоза в детской стоматологии - это общепринятая мировая практика. Человеку, который обращается за медицинской помощью, не должно быть больно. Поэтому фраза "потерпите" - абсолютно недопустима в медицине 21 века", - объяснил врач.

Сейчас есть огромное количество вариантов препаратов для современного введения в состояние наркоза, уточнил Комаровский.

"Врачи знают, как это правильно делать, используя системы наблюдения, создавая специальные условия, своевременно реагируя в случае возникновения осложнения и так далее", - сказал он.

В цивилизованных странах всегда делают так, чтобы человеку не было больно.

"Детям не лечат зубы, если ребенка приходится держать, фиксировать ему голову. Во многих странах даже 3-х месячному ребеночку, когда делают прививку в ножку, в бедро, кожу на месте укола смазывают мазью с анестетиком, чтобы ему не было больно. Так и должно быть, а не то, что даже я хорошо помню, когда мне в 5 лет удаляли аденоиды, меня держали, все было в крови. Такого быть не должно, это безумие!" - резюмировал Комаровский.