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Комаровский объяснил, когда зимой можно употреблять алкоголь

Автор: Владимир Костырин

Евгений Комаровский высказался об умеренном употреблении алкоголя в зимнюю пору и обратил внимание, что распитие спиртных напитков в мороз может создать ощущение, что вы согрелись... но это лишь временный эффект, после которого человеку на самом деле становится еще холоднее.

Об этом доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Такая ситуация происходит потому, что бокал горячительного приводит к расширению сосудов кожи, при котором улучшается кровообращение, и это субъективно сопровождается ощущением тепла.

"Вам вроде как стало теплее, но так как кровообращение в коже активизировалось, потери тепла многократно возросли", - отметил кандидат медицинских наук.

Соответственно, употребить алкоголь можно тогда, когда вы с мороза вернулись в тепло, указал Комаровский на допустимые случаи распития в разумных мерах.

Заслуженный врач Украины согласился, что можно немножко выпить только в том случае, если вы уже находитесь дома - но не советует пить спиртное на улице.

Что же касается распространенной практике в Европе во время новогодних праздников на улице пить глинтвейн, Комаровский призвал не забывать, что климат во многих странах ЕС не такой суровый, как в Украине.

К тому же европейцы "поступают очень разумно": выпьют глинтвейн и тут же идут в какой-нибудь бар или в другое уютное место посидеть в тепле, высказался доктор.

Напомним, ранее врачи рассказали, какие напитки лучше не использовать для согрева в морозную погоду, чтобы не навредить своему здоровью и не подвергнуть себя еще большей опасности.

Добавим, перед этим нутрициолог дала рецепт целебного напитка для всей семьи, который помогает защититься от вирусов и простуд.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский