Комаровский объяснил, когда от витаминов в таблетках нужно отказаться

По словам Комаровского, спешить в аптеку за очередным комплексом витаминов не нужно, если у вас полноценное и разнообразное питание.

Такой позиции придерживается ВОЗ, делая исключения только для витамина D (дело в том, что источник этого витамина - солнце - вредно действует на кожу).

Вот какие 5 основных групп включает в себя разнообразное питание: молочное, мясное, какой-то фрукт, овощ и крупа.

"Например, если вы сегодня съели яблоко, картофель, кефир, хлеб и рыбу, то это совершенно разнообразное питание. И вы практически не нуждаетесь в каком-то конкретном витамине", - отметил Комаровский.

Кандидат медицинских наук призвал не следовать слепо "моде" пить витамины в таблетках и давать их своим детям, но обдумывать такую необходимость и принимать решение на уровне здравого смысла.

Так, витамины являются лечебно-профилактическими препаратами, и если у вас нет симптомов авитаминоза, и вы можете себе позволить разнообразное питание - то вам витамины не нужны, говорит Комаровский.

В то же время в случае дефицита питания прием витаминов пару раз в год не помешает, добавил он.