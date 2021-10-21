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Комаровский объяснил, когда от витаминов в таблетках нужно отказаться

Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский высказался о своеобразном "осеннем тренде", когда родители начинают давать детям витамины в таблетках, и покупать их для себя. Но всегда ли это нужно? Известный педиатр объяснил, в каких случаях от таких витаминов на самом деле следует отказаться.

Об этом врач рассказал в передаче "Спроси у Комаровского" в эфире канала "Украина".

По словам Комаровского, спешить в аптеку за очередным комплексом витаминов не нужно, если у вас полноценное и разнообразное питание.

Такой позиции придерживается ВОЗ, делая исключения только для витамина D (дело в том, что источник этого витамина - солнце - вредно действует на кожу).

Вот какие 5 основных групп включает в себя разнообразное питание: молочное, мясное, какой-то фрукт, овощ и крупа.

"Например, если вы сегодня съели яблоко, картофель, кефир, хлеб и рыбу, то это совершенно разнообразное питание. И вы практически не нуждаетесь в каком-то конкретном витамине", - отметил Комаровский.

Кандидат медицинских наук призвал не следовать слепо "моде" пить витамины в таблетках и давать их своим детям, но обдумывать такую необходимость и принимать решение на уровне здравого смысла.

Так, витамины являются лечебно-профилактическими препаратами, и если у вас нет симптомов авитаминоза, и вы можете себе позволить разнообразное питание - то вам витамины не нужны, говорит Комаровский.

В то же время в случае дефицита питания прием витаминов пару раз в год не помешает, добавил он.

Напомним, перед этим доктор Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации, если у него есть острые симптомы болезни.

Также ранее доктор Комаровский срочно обратился к СМИ из-за ситуации с COVID.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский