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Комаровский объяснил, когда в Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация детей от коронавируса будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, так как дети являются супер-переносчиками инфекции.

Об этом на канале "Украина" расксазал заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Ведущий программы сообщил, что мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте 12 лет.

На что Комаровский ответил ему, что сейчас проводятся исследования с китайскими вакцинами.

Например, в Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют в легкой форме, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

"Дети – это "источник" заражения пожилых людей. Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинацию, надо защищать детей", - сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського".

Как мы ранее писали, доктор Комаровский ответил на "болезненный" вопрос и сообщил, нужно ли прививаться от COVID-19 переболевшим.

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Доктор Комаровский