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Комаровский объяснил, почему отекают ноги и что делать в таком случае

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Пятница 24 декабря 2021 07:01
Комаровский объяснил, почему отекают ноги и что делать в таком случае Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровский рассказал, почему отекают ноги и что необходимо сделать, чтобы стало легче. При этом эксперт говорит, что сначала нужно определиться с диагнозом, который поможет понять, почему так происходит.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Евгений Комаровский отметил, что если вы заметили, что у вас отекают ноги, то в таком случае надо обращаться к врачу, который поставит правильный диагноз и исходя из этого назначит лечение.

По словам Комаровского, ноги прежде всего утомляются и отекают, когда человек не выполняет стандартных рекомендаций по правильному образу жизни.

"Для того, чтобы не отекали ноги, человек должен иметь нормальное количество физических нагрузок", - заявил врач.

Также стоит обратить внимание на свой вес, артериальное давление, количество физических нагрузок, соли, которое вы употребляете.

Эксперт дал рекомендации, которые помогут уменьшить отек ног и менее болезненно дойти до врача.

Что делать если отекли ноги

Необходимо лечь и положить ноги на подушку, чтобы они находились в возвышенном положении. Также можно использоваться компрессионное белье, в частности компрессионные чулки и носки.

Доктор Комаровский рассказал, что делать при отеке ног (видео: YouTube)

Напомним, Комаровский объяснил, почему толстеют те, кто бросил курить.

Ранее Комаровский объяснил, как быстрее избавиться от кашля.

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Евгений Комаровский
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