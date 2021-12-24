Комаровский объяснил, почему отекают ноги и что делать в таком случае

Доктор Комаровский рассказал, почему отекают ноги и что необходимо сделать, чтобы стало легче. При этом эксперт говорит, что сначала нужно определиться с диагнозом, который поможет понять, почему так происходит.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале .

Евгений Комаровский отметил, что если вы заметили, что у вас отекают ноги, то в таком случае надо обращаться к врачу, который поставит правильный диагноз и исходя из этого назначит лечение.

По словам Комаровского, ноги прежде всего утомляются и отекают, когда человек не выполняет стандартных рекомендаций по правильному образу жизни.

"Для того, чтобы не отекали ноги, человек должен иметь нормальное количество физических нагрузок", - заявил врач.

Также стоит обратить внимание на свой вес, артериальное давление, количество физических нагрузок, соли, которое вы употребляете.

Эксперт дал рекомендации, которые помогут уменьшить отек ног и менее болезненно дойти до врача.

Что делать если отекли ноги

Необходимо лечь и положить ноги на подушку, чтобы они находились в возвышенном положении. Также можно использоваться компрессионное белье, в частности компрессионные чулки и носки.

Доктор Комаровский рассказал, что делать при отеке ног (видео: YouTube)