Комаровский объяснил, почему локадун для школьников это плохо и как их вернуть за парты

Как объяснил известный украинский врач, дети вынуждены сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом и не принести болезнь домой, своим бабушкам и дедушкам.

"Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что, если их сейчас отправить ходить в школу, дети активно начнут болеть. Дети болеют коронавирусом активно и в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек", - объяснил Комаровский.

Он добавил, что во многих странах мира вакцинировать в первую очередь стали взрослых, чтобы снизить риск заражения от детей. Именно вакцинация взрослых, по словам Комаровского, помогает быстрее отправить детей в школы.

Тот факт, что они уже второй год не могут нормально посещать занятия – страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать.

"Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, проблему бы решили прививками более старших родственников, а именно дедушек и бабушек", - отмечает эксперт.

Комаровский считает, что вакцинация детей тоже очень важна и это уже видно на примере Израиля, где 30% вакцинированных – это дети.