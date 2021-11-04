Комаровский объяснил, почему локадун для школьников это плохо и как их вернуть за парты

Большая часть регионов Украины перешла из-за коронавируса в "красную зону". Школьников снова перевели на онлайн-обучение. Закрытие школ негативно влияет не только на качество образования, но и на психику детей и их навыки коммуникации.
Почему закрытие школ плохо для детей и как их снова вернуть за парты, рассказал доктор Комаровский в программе "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24".
Как объяснил известный украинский врач, дети вынуждены сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом и не принести болезнь домой, своим бабушкам и дедушкам.
"Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что, если их сейчас отправить ходить в школу, дети активно начнут болеть. Дети болеют коронавирусом активно и в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек", - объяснил Комаровский.
Он добавил, что во многих странах мира вакцинировать в первую очередь стали взрослых, чтобы снизить риск заражения от детей. Именно вакцинация взрослых, по словам Комаровского, помогает быстрее отправить детей в школы.
Тот факт, что они уже второй год не могут нормально посещать занятия – страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать.
"Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, проблему бы решили прививками более старших родственников, а именно дедушек и бабушек", - отмечает эксперт.
Комаровский считает, что вакцинация детей тоже очень важна и это уже видно на примере Израиля, где 30% вакцинированных – это дети.
Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист предупредила о гриппе в этом году.
А также рассказывали о том, что Комаровский объяснил, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется.