Комаровский объяснил, почему дергается глаз и что делать во избежание блефароспазма

Когда вдруг начинает дергаться глаз, точнее - верхнее веко, вы ничего не можете с этим сделать. Хотя бы раз в жизни каждый человек испытал такое на себе. Но по сей день нет радикального метода лечения блефароспазма.

Знаменитый доктор Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, что может влиять на подергивание глаза.

"В основном врачи не имеют понятия, почему появляется блефароспазм. Очень часто он сам по себе исчезает. Почти 60-70%, у кого это бывает, женщины. И над этим стоит задуматься", - сказал врач.

Кандидат медицинских наук рекомендует отдыхать и высыпаться. Когда человек ведет нормальный образ жизни, спит не менее 8 часов в сутки, не имеет привычки нервничать по пустякам, тогда глаза у нее обычно не дергается.

"Не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин. Крепкие чай и кофе, особенно во второй половине дня, будут усиливать блефароспазм", - отметил эксперт.

Но бывает так, что эта проблема постоянно вызывает массу неудобств. Например, женщина стесняется познакомиться с мужчиной или ее работа связана с общением.

"Если дерганье верхнего века влияет на вашу жизнь, тогда есть серьезные методы лечения, которые предусматривают инъекции препарата ботулотоксина в веко", - рассказал Комаровский.