Комаровский объяснил, нужно ли покупать кислородный концентратор больным COVID

По словам Комаровского, кислородный концентратор стал актуальным из-за распространенности тяжелых форм коронавируса.

Это устройство выделяет кислород из окружающего воздуха. Благодаря пульсоксиметру очень легко определить, что человеку не хватает кислорода.

Поэтому можно даже в домашних условиях использовать кислородный концентратор.

"Но я не рекомендую покупать кислородный концентратор каждой семье. Это как купить костыли - пусть лежат на всякий случай, вдруг я завтра сломаю ногу", - говорит врач.

Кислородный концентратор (фото: zzolive.com)

Важно знать другое, пояснил кандидат медицинских наук, а именно: где взять это устройство на тот случай, если оно действительно необходимо.

"Сегодня многие люди сдают кислородный концентратор. Это намного выгоднее, чем покупать устройство", - посоветовал доктор Комаровский.

"Но если вы неделю в домашних условиях используете кислородный концентратор и понимаете, что он вам понадобится еще пару месяцев, тогда вам точно пора в стационар", - добавил он.