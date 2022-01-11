Комаровский объяснил, что нужно делать, чтобы продлить годы жизни

Ведите активный образ жизни

По словам медика, вы должны приучить тело к нагрузке, без этого оно лениться.

"Хорошо — физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Надо что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы", - пояснил Комаровский.

Эмоциональное состояние

Очень важно, по словам Комаровского, окружать себя правильными людьми, которые не несут в себе негатива. Разбирайтесь с серьезными проблемами дома и не доводите себя до стресса.

"Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника", - резюмировал заслуженный врач.