ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский объяснил, что нужно делать, чтобы продлить годы жизни

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 08:21
Комаровский объяснил, что нужно делать, чтобы продлить годы жизни Фото: Комаровский поразмышлял о здоровье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что нужно делать, чтобы оставаться здоровыми и молодыми как можно дольше.

Об этом медик поведал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Ведите активный образ жизни

По словам медика, вы должны приучить тело к нагрузке, без этого оно лениться.

"Хорошо — физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Надо что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы", - пояснил Комаровский.

Эмоциональное состояние

Очень важно, по словам Комаровского, окружать себя правильными людьми, которые не несут в себе негатива. Разбирайтесь с серьезными проблемами дома и не доводите себя до стресса.

"Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника", - резюмировал заслуженный врач.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, как побороть пандемию COVID в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой
Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой