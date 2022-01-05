UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский объяснил, что нужно делать при переохлаждении

Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что и почему нужно делать, если человек перемерз, и чего нельзя делать никогда.

Полезными советами известный украинский педиатр поделился на своем YouTube-канале.

Что нельзя делать, если вы перемерзли

  • Не надо растираться;
  • Не надо принимать алкогольные напитки.

Врач подчеркнул, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет прилив крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.

Что нужно сделать при переохлаждении

Если вы пришли домой и сильно замерзли, то первое, что необходимо сделать в таком случае - это снять с себя все мокрое и холодное. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.

При этом очень важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и вы можете потом получить ожог и не почувствовать действительно очень горячее. Поэтому согреваться нужно теплым.

"Надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому теплому человеку - самый лучший способ реагировать на общее переохлаждение", - отметил Комаровский.

Напомним, Комаровский объяснил, как помочь ребенку, чтобы ему не закладывало уши при перелете в самолете.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Комаровский