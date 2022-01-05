Комаровский объяснил, что нужно делать при переохлаждении

Что нельзя делать, если вы перемерзли

Не надо растираться;

Не надо принимать алкогольные напитки.

Врач подчеркнул, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет прилив крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.

Что нужно сделать при переохлаждении

Если вы пришли домой и сильно замерзли, то первое, что необходимо сделать в таком случае - это снять с себя все мокрое и холодное. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.

При этом очень важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и вы можете потом получить ожог и не почувствовать действительно очень горячее. Поэтому согреваться нужно теплым.

"Надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому теплому человеку - самый лучший способ реагировать на общее переохлаждение", - отметил Комаровский.