Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство: 6 признаков обмана

Когда вам обещают вылечить все неизлечимые болезни одной волшебной пилюлей, стоит задуматься, а не обманывают ли вас? Действительно, у "шарлатанских" лекарств есть определенные очевидные признаки.
Как их отличить и не повестись на обман, врач написал на своей странице Instagram.
Комаровский предупреждает, если прочитали или увидели что-то подобное, улыбнитесь и обойдите.
"Не проводите над собой эксперименты, и, тем более, не рискуйте здоровьем вашего ребенка!" - резюмировал врач.
Скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy
Ранее врач-невролог также раскритиковала популярные успокоительные средства, которые на самом деле не работают.
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