Комаровский объяснил, для кого очень опасен штамм Омикрон

Медик объяснил, что данных о том, что штамм "Омикрон" менее опасен и реже вызывает тяжелые поражения легких, в принципе, много. Но тем не менее, этот штамм все же не безопасен для определенной категории людей.

Для кого опасен Омикрон

"Это люди в возрасте 65 плюс, а также те, у кого есть определенные хронические болезни и состояния. Это сахарный диабет, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия — угнетение иммунитета по той или иной причине. А также серьезные, тяжелые поражения легких, сердца и почек", - отметил врач.

Для людей с хроническими болезнями Омикрон опасен, как и Дельта. Но сейчас им массово начнут болеть и дети, и категория 65+, в разы увеличится.

Комаровский отметил, что детей с сахарным диабетом в мире становится все больше.

"К тому же появляются не очень приятные данные о том, что в мире растет количество детей с сахарным диабетом первого типа. Он часто развивается у детей, после перенесенных вирусных болезней, в том числе, как выяснилось, и после коронавируса", - резюмировал доктор.