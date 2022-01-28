Комаровский объяснил, кого и когда нужно вакцинировать от вируса папилломы

Как отметил врач, не все люди знают, что в обычных поликлиниках девочкам можно сделать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). А это очень важно, так как во многих странах мира эта вакцинация включена в календарь обязательных прививок.

"Поскольку инфицирование вирусом папилломы напрямую связано с риском развития рака шейки матки. Желательно такие прививки сделать девочке в 12-13 лет или как можно ближе к началу половой жизни", - подчеркнул Комаровский.

Он рассказал, что в Израиле и Великобритании прививки от ВПЧ делают также и мальчикам. Дело в том, что они сами не болеют этим вирусом, но могут быть переносчиками и заражать своих партнерш.

Стоит отметить, что в Украине прививки от ВПЧ бесплатно не делают.

"Вакцина у нас в Украине платная, она недешевая. Но, если у вас есть финансовая возможность ее приобрести и сделать детям прививки от ВПЧ, то это стоит сделать", - порекомендовал доктор Комаровский.

Какие бывают симптомы ВПЧ

Симптомы проявляются очень редко или слишком слабо. По данным ВОЗ, вирус папилломы человека есть у 50-80% взрослого населения планеты. Но явные симптомы бывают только в 10% случаев.