Комаровский объяснил, какие медицинские проверки нужно делать уже с 30-35 лет

Заслуженный врач Украины также обратил внимание, что именно сейчас в жизни каждого человека есть огромное количество устранимых очевидных факторов риска.

Так, любой раз в год может сделать стандартный клинический анализ крови и мочи и УЗИ "с ног до головы, от щитовидки до простаты или до гинекологии".

По словам Комаровского, для пациентов от 40 лет и старше в любой украинской лаборатории имеются специальные пакеты обследования, и для женщин, и для мужчин.

"Обязательно нужна электрокардиограмма. И конечно же, я очень всех прошу, начиная с 40 лет, раз в день измерять себе артериальное давление", - призвал врач.

Между тем он подчеркнул, что такие рекомендации сохраняют свою актуальность и для граждан младше 40 лет.

"Говоря "с 40 лет" я начинаю сомневаться, не надо ли раньше, потому что люди сейчас в 30 лет ведут себя как глубочайшие старики", - рассказал Комаровский.

Так, добавил доктор, сейчас люди имеют огромное количество стрессовой информации, плюс к этому - сомнительный рацион и недостаток движения, что, в частности, провоцирует артериальную гипертензию, гипертонию.

"Люди жрут высококалорийную пищу, мало двигаются, поэтому риски высокого артериального давления начинаются для многих уже лет с 30-35", - отметил Комаровский.