Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши: такому надо учить в школе

Почему закладывает уши в самолете

По словам медика, такому нужно учить с ранних лет - еще в школе.

"Такому надо учить людей в школе. Вообще, у каждого второго человека при посадке самолета закладывает уши", - сказал Комаровский.

Дело в том, что во время посадки самолета из-за перепада давления перекрывается слуховая труба, которая разделяет полость уха и полость носа. Во время посадки самолета резко повышается давление в полости уха, именно это и приводит к боли.

"Если это умеренно заложенное ухо - ничего не нужно делать. Единственное, стоит часто совершать глотательные движения. Поэтому в самолетах дают конфетки", - рассказал врач.

Что делать, если уши сильно заложило

Используйте специальные капли перед полетом, рекомендует Комаровский.

"Но если ухо и правда болит очень сильно, надо использовать перед посадкой сосудосуживающие капли. Их огромное количество. Это вполне безопасные препараты, которые предотвращают спазм слуховой трубы", - отметил Евгений Олегович.

Капайте капли за 30 минут до окончания полета. Обычно об этом сообщает стюардесса или пилот.