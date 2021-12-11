Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши: такому надо учить в школе

Популярный врач и ведущий Евгений Комаровский объяснил людям, что делать, если в самолете при взлете и посадке у вас закладывает уши.
Об этом заслуженный врач рассказал в новом выпуске рубрики "Спроси у Комаровского".
По словам медика, такому нужно учить с ранних лет - еще в школе.
"Такому надо учить людей в школе. Вообще, у каждого второго человека при посадке самолета закладывает уши", - сказал Комаровский.
Дело в том, что во время посадки самолета из-за перепада давления перекрывается слуховая труба, которая разделяет полость уха и полость носа. Во время посадки самолета резко повышается давление в полости уха, именно это и приводит к боли.
"Если это умеренно заложенное ухо - ничего не нужно делать. Единственное, стоит часто совершать глотательные движения. Поэтому в самолетах дают конфетки", - рассказал врач.
Используйте специальные капли перед полетом, рекомендует Комаровский.
"Но если ухо и правда болит очень сильно, надо использовать перед посадкой сосудосуживающие капли. Их огромное количество. Это вполне безопасные препараты, которые предотвращают спазм слуховой трубы", - отметил Евгений Олегович.
Капайте капли за 30 минут до окончания полета. Обычно об этом сообщает стюардесса или пилот.
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