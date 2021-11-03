Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет

По словам Комаровского, если ребенок постоянно болеет и выздоравливает, значит, у организма хватает сил справиться с заболеванием. А вот, если при каждой вирусной инфекции появляются осложнения, госпитализация и необходимо пить антибиотики, тогда детей нужно защищать от источников заболеваний.

"Если ваш ребенок выздоравливает в течение 5-7 дней быстро и без осложнений, без использования огромного количества лекарств, то нет ничего плохого в том, что он заболел. Это формирование нормальной иммунной системы и профилактика аллергических заболеваний", - объяснил доктор.

Часто дети болеют из-за тог, что администрация детского сада не соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила.

На что обратить внимание при выборе садика

По словам Комаровского, в помещении должны проветривать, а влажность воздуха быть на уровне 40-60%. Также важно, чтобы в садике детей не заставляли есть, и они гуляли на свежем воздухе минимум 4 часа в сутки. При этом неважно какая на дворе погода.

Также важно, чтобы персонал детского сада был привит от гриппа.

Плохо, когда в детских садах много ковров, мебели и мягких игрушек. Это не соответствует санитарным нормам.

"Если ваш ребенок постоянно болеет - меняйте детский сад, а не ищите средства от всех вирусов", - добавил врач.