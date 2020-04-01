Комаровский объяснил, когда бросать самолечение и звать врача при COVID-19

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 645 пациентов, а количество летальных случаев увеличилось до 17. Отмечается, что часто к трагедии приводило то, что больные длительное время занимались самолечением и за медпомощью не обращались.

Доктор Евгений Комаровский в своем новом видео, посвященном COVID-19 и профилактике, ответил на вопрос украинцев - где же тонкая грань между призывом "лечитесь дома" и констатацией, что "слишком поздно обратились к врачу, занимаясь самолечением".

Известный педиатр отметил, что этот вопрос является одним из главнейших в медицине, и особенно - в амбулаторной.

"И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Чтобы каждый человек, который сам себе оказывает помощь знал - а в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают себе помощь самостоятельно. А задача медицины сформулировать очень понятные, очень простые и очень конкретные показания - когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - рассказал Комаровский.

Применительно к коронавирусу такими показаниями являются

температура выше 39 градусов, которая не сбивается после применения жаропонижающих средств ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь, или пульсоксиметр показывает менее 92%) заторможенное сознание или потеря сознания, или если ведете себя неадекватно сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

"Это - повод обращаться к врачу", - подчеркнул Комаровский.

Видео: Комаровский рассказал, при каких показаниях при коронавирусе нужно заканчивать самолечение и вызывать врачей

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, что делать при заражении COVID-19 и насколько эффективно придерживаться постельного режима.