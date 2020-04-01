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Комаровский объяснил, когда бросать самолечение и звать врача при COVID-19

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 10:33
Комаровский объяснил, когда бросать самолечение и звать врача при COVID-19
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях самолечение от коронавируса нужно прекращать и обращаться к врачам

Коронавирус в Украине подтвердили уже у 645 пациентов, а количество летальных случаев увеличилось до 17. Отмечается, что часто к трагедии приводило то, что больные длительное время занимались самолечением и за медпомощью не обращались.

Доктор Евгений Комаровский в своем новом видео, посвященном COVID-19 и профилактике, ответил на вопрос украинцев - где же тонкая грань между призывом "лечитесь дома" и констатацией, что "слишком поздно обратились к врачу, занимаясь самолечением".

Известный педиатр отметил, что этот вопрос является одним из главнейших в медицине, и особенно - в амбулаторной.

"И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Чтобы каждый человек, который сам себе оказывает помощь знал - а в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают себе помощь самостоятельно. А задача медицины сформулировать очень понятные, очень простые и очень конкретные показания - когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - рассказал Комаровский.

Применительно к коронавирусу такими показаниями являются

  1. температура выше 39 градусов, которая не сбивается после применения жаропонижающих средств
  2. ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь, или пульсоксиметр показывает менее 92%)
  3. заторможенное сознание или потеря сознания, или если ведете себя неадекватно
  4. сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

"Это - повод обращаться к врачу", - подчеркнул Комаровский.

Видео: Комаровский рассказал, при каких показаниях при коронавирусе нужно заканчивать самолечение и вызывать врачей

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, что делать при заражении COVID-19 и насколько эффективно придерживаться постельного режима.

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