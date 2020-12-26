Комаровский объяснил, как больным коронавирусом дома спастись от недостатка кислорода

Комаровский рассказал, как безопасно пользоваться кислородным концентратором (фото: РБК-Украина)

В условиях пандемии коронавируса много больных пациентов испытывают кислородную нехватку и самостоятельно пытаются дома обеспечение себя и родных кислородными концентраторами, но не знают элементарных правил пользования оборудованием. А это грозит взрывом кислородного баллона.

Как дома использовать кислородный концентратор, рассказал известный доктор Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что важно перед использованием знать, что такое редуктор и кислородный баллон. В частности, нужно помнить, что кислород несовместим с жирами, то есть, если руки в масле или чем-то подобном, нельзя работать с кислородными баллонами. Такое оборудование взрывоопасное.

Со слов Комаровского, если во время инфицирования коронавирусом, ощущается дефицит кислорода и пульсоксиметр показывает сатурации ниже 92%, то кислородный баллончик на 40 вдохов или кислородная подушка, которой пользуются несколько минут, ничего принципиально не изменят.

Кислород нужен, когда есть ощущение нехватки воздуха и/или пульсоксиметр показывает ниже 93. Комаровский говорит, что дома эффективнее и безопаснее использовать кислородный концентратор. Но важно перед использованием проветривать комнату, потому что оборудованию нужно добывать кислород.

"И если вы поставили концентратор в комнату, но все вокруг закрыли, чтобы больного, не дай бог, не продуло, то прибор не сможет эффективно работать - ему просто не будет откуда брать кислород", - объясняет специалист.

В случае, если пациент решает купить или взять в аренду кислородный концентратор, стоит обратить внимание на то, что прибор должен быть рассчитан минимум на 5 литров за минуту (а лучше на 10). Использовать его пока не уйдет чувство нехватки воздуха, пока не перестанете задыхаться, и сатурация не станет 95 и выше.

"Сколько на это уйдет времени - не знает никто. Но кроме концентратора обязательно еще лежать на животе минимум 4-6 часов в день. И только когда станет субъективно и объективно (сатурация поднимется минимум до 93-95) лучше, сможете поделиться концентратором с тем, кто нуждается", - подытожил Комаровский.

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