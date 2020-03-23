Комаровский обратился к Зеленскому: если бы я был президентом

Коронавирус в Украине инфицировал 73 человека, трое из них погибли. Доктор Комаровский рассказал, что бы он сделал, если бы оказался на месте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в прямом эфире с Алесей Бацман, видео разговора опубликовали на YouTube.

Известный украинский педиатр сообщил, что если бы он был на месте главы страны, он бы дал команду обследовать все тела умерших от COVID-19. Также он бы сделал основным меседжем информационной кампании лозунг: "Заболел - сиди дома".

"Первое, что я бы сделал, – распорядился немедленно исследовать всех умерших. Во-вторых, я бы сформулировал четкие информационные месседжи для населения, которые противоречат тому, чему всех учили: заболел – иди к врачу. Нет, заболел – сиди дома", – сказал Комаровский.

Также заслуженный педиатр рассказал одну историю из жизни про спекуляцию и беззаконие во время эпидемии

Цитату медика можно услышать с 56 минуты видео.

"Я приведу тебе простой пример. Мой товарищ в Харькове поехал на авторынок – ему нужно было купить колесо. Ему сказали, что такое колесо стоит тысячу гривен. Он сказал, что это дорого и уехал. А на следующий день авторынок закрыли. Он нашел этого продавца, приехал к нему. Тот говорит: "Колесо стоит 1400 грн". "Почему 1400?! Вчера же стоило тысячу!" "Потому что теперь мы должны отдать 400 грн тем, кто завтра придет к нам с проверкой"… Я тебе ответил на вопрос, что бы я сделал, если бы был президентом? Никакой президент не может быть президентом в условиях беззакония", – пояснил Комаровский.

Доктор Комаровский рассказал, чтобы сделал на месте президента в эпидемию коронавируса (YouTube)

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, сколько должен длиться карантин в Украине.