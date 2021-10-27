Комаровский обратился к украинцам: "реанимации переполнены, трупы некуда складывать"

По его словам, вакцины действительно работают и спасают людей от смерти.

"Я не знаю, какие еще нужны мотивы, когда больницы реально забиты. Я разговариваю со своими друзьями, работающими патологоанатомами, которым трупы некуда складывать. Реанимации переполнены. Причем абсолютное большинство тех, кто в реанимациях, не привиты. Какие вам еще нужны мотивы?" - отметил Евгений Комаровский.

При этом, чем скорее взрослые вакцинируются, тем скорее дети вернутся в нормальную жизнь - смогут ходить в школу, возобновят занятия по интересам и общение с друзьями.

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, в Украине от COVID-19 можно вакцинировать детей, начиная с 16 лет (при наличии серьезной фоновой патологии - с 12).

В мире некоторые вакцины от коронавируса разрешены с 5 лет, например, Pfizer. В Китае детей прививают китайскими вакцинами начиная с 3 лет. Но в Украине соответствующих разрешений пока нет.