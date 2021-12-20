Комаровский неожиданно высказался о переезде: "налаженный быт, 99% всех друзей"

Заслуженный педиатр Украины Евгений Комаровский рассказал, почему никогда не переедет из Харькова в Киев, несмотря на то, что такие предложения поступали неоднократно.
Об этом он рассказал в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина 24".
Отметим, что популярного медика продолжают приглашать переехать в столицу и бизнесмены, и коллеги, и его пациенты.
Кандидат медицинских наук и сам признался, что некоторые ситуации намекают на то, что было бы неплохо жить в Киеве.
Но Евгению Олеговичу очень не хочется переезжать. К тому же особой пользы для дела и жизни он в этом не видит.
"У меня никогда не возникает мнений о переезде в Киев. В любимом и родном Харькове отлажен быт, здесь 99% всех друзей и 99% любимых мест. Поэтому мне комфортно и хорошо в моем родном городе", – объяснил Евгений Комаровский.
Кстати, на улицах Харькова его очень часто узнают люди, многие подходят к нему за советом или просто поблагодарить за его работу.
И потому до появления пандемии доктору Комаровскому уже не удавалось свободно пройтись по родному городу.
Комаровский надевает кепку и защитную маску на лицо, чтобы можно было спокойно пройтись по городу или просто в парке.
Евгений Комаровский родился в Харькове 15 октября 1960 года. Он врач высшей категории, кандидат медицинских наук, телеведущий. Он всю жизнь живет тут, увлекается зимней рыбалкой, литературой, музыкой, фотографией, туризмом.
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