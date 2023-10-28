Комаровський назвав продукти, які зроблять ваше серце здоровим

Нещодавнє дослідження в "Європейському журналі серця" показало, що розвиток захворювань серцево-судинної системи в молодих людей спричиняє саме дефіцит певних груп продуктів.
Які з них потрібно додати до свого раціону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Комаровського.
Що їсти для здоров'я серця
Лікар рекомендує додати до свого раціону:
цілі фрукти (два-три фрукти на день). Замість мультивітамінного соку краще віддати перевагу цілому яблуку, груші, апельсину тощо. Так ви зможете отримати всі запаси вітамінів і мікроелементів.
овочі (дві-три порції на день). Завжди додавайте їх до кожного прийому їжі, причому так, щоб вони займали не менше 50% тарілки. Клітковина, яка міститься в овочах, позитивно впливає на всі системи організму, у тому числі й на серцево-судинну.
бобові (три-чотири порції на тиждень). Квасоля, горох, сочевиця, нут - хороше доповнення до будь-якої вашої страви. До речі, арахіс також належить до бобових, однак його не варто вживати з великою кількістю солі, адже це призводить до розвитку гіпертонічної хвороби.
горіхи (одна порція на день). Їх ви можете їсти на перекус чи на завершення будь-якої трапези. Бажано додавати горіхи до свого раціону щодня.
риба. Цей продукт українці вживають набагато менше, ніж м'ясо, проте дарма. Додайте до раціону кілька видів жирної морської риби хоча б два-три рази на тиждень.
молочні продукти. Дві порції на день для здоров'я серця буде цілком достатньо.
Якщо у вас уже діагностовано якусь хворобу серця чи судин, тоді вам обов'язково варто додати ці продукти до свого щоденного харчування. А якщо ви здорові, то потрібно переглянути свої харчові звички, адже наявність цих продуктів у раціоні зменшує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.