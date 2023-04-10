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Комаровський назвав ліки, які ніколи не можна давати дитині для зниження температури

Фото: Комаровський розповів про небезпеку аспірину для дітей (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікар Комаровський розповів, чому аспірин не можна давати дітям для зниження температури тіла, незважаючи на те, що довгі роки така практика використовувалася.

Про те, чому ці ліки шкідливі, заслужений педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

Чи шкідливий аспірин для дітей?

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) багато років досить успішно використовувалася в педіатрії при лихоманці та запальних процесах найрізноманітнішого походження. Після того, як вчені довели шкоду аспірину на слизову оболонку шлунка, ацетилсаліцилову кислоту почали застосовувати рідше.

Якщо ж говорити про зниження температури, то частоти призначень ацетилсаліцилової кислоти в медицині не зменшили.

Нове дослідження вчених виявило ще страшніші наслідки. Йдеться про хворобу синдрому Рея. При цій хворобі важко уражається головний мозок та печінка.

Причину розвитку синдрому Рея досі що неспроможні встановити. Водночас виявлено три групи факторів, що сприяють розвитку цього синдрому:

• уроджені порушення обміну речовин;

• інфекції – найчастіше вірусні (грип, кір, вітряна віспа), рідше бактеріальні (гемофільна інфекція тип b);

• прийом медикаментів, найчастіше саме ацетилсаліцилової кислоти.

Комаровський застерігає, що дітям до 15 років давати ацетилсаліцилову кислоту як жарознижуючий засіб категорично не можна.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, як "злізти" з судинозвужувальних крапель для носа.

Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.

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Доктор Комаровский