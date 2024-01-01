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Комаровський назвав головну та страшну небезпеку хурми

Фото: Доктор Комаровський розповів, чому хурма - терпка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хурма - це популярний фрукт в Україні. Медичні аспекти хурми пов'язані з її в'язкими властивостями. Є ситуації, коли потрібно бути дуже обережними із вживанням цього фрукта.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео доктора Комаровського в Instagram.

Що розповів Комаровський про хурму

Медик пояснив, що у складі хурми багато танінів, а вони, своєю чергою, реагують із білками, які знаходяться, наприклад, у складі слини.

"Після цього ці білки осідають на слизових оболонках, але ця реакція відбувається не тільки в порожнині рота. Не тільки ви відчуваєте цю в'язкість. Наприклад, коли хурма проходить по стравоходу, вона реагує зі слизової оболонки стравоходу. Потім вас може годинами турбувати сухість і гикавка", - сказав лікар.

"А потрапивши в шлунок, особливо, якщо в шлунку багато активної соляної кислоти, хурма в деяких ситуаціях, у деяких людей, дуже рідко, може утворювати щільну грудку, на якій фіксується залишки їжі, які є в шлунку в цей час. Ця грудка практично не реагує на ферменти шлунково-кишкового тракту і в деяких випадках може стати причиною тяжкого запору, кишкової непрохідності", - повідомив лікар.

Комаровський не радить їсти хурму на голодний шлунок, а також дуже терпкі плоди.

"Не треба їсти відразу по 10 штук, якщо ви дуже давно її не їли. До того ж є абсолютно нетерпкі сорти", - резюмував медик.

 

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фруктиДоктор Комаровский